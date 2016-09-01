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我要評比

在銀行股與商品股領漲下，歐股周四早盤走揚。

歐洲銀行股勁升1.6％，其中近來的合併談判，帶動市場對銀行業前景的預期。德意志銀行與Commerzbank股價雙雙勁揚3％，漲幅為德國DAX成份股之冠。

STOXX Europe 600指數在9月頭一天交易即躍升0.9％。周三受累於商品價格下挫，該指數滑落0.4％。

由於油價回穩以及金屬價格回升，使周四能源與礦產類股各自上漲0.5％、1.2％。

(工商)