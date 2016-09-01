逾千名台商赴山東參加經貿洽談會

我要評比

新華社報導，第22屆魯台經貿洽談會1日在山東濰坊開幕，中國國民黨副主席、台灣三三會副理事長胡志強，台灣商業總會理事長、鄉林集團董事長賴正鎰等共1,100多名台灣工商經濟界人士參加洽談會。

山東省參會代表395人，22個省市的客商報名參加展覽和專項對接活動。本屆洽談會客商總規模超過3千人。

本屆魯台經貿洽談會重點突出科技創新、兩岸產業融合發展，分主題活動、展示展覽、專項合作洽談、定向考察等活動。

山東省濰坊市台辦副主任薛剛表示，1日至4日洽談會期間，將同期舉辦海峽兩岸博覽會，參展企業達710餘家，其中台企370餘家、台灣客商400餘人，將帶來台灣的VR、大觸控螢幕、無人機及智慧機器人等高科技產品。

(工商)