國慶主題台灣有你真好 不放焰火
雙十國慶將至，身兼國慶籌備委員會秘書長的內政部次長花敬群今天表示，今年國慶活動主題為「台灣有你真好」，將一改過去雄壯威武的氣氛，訴求溫馨；為撙節開支，不施放焰火。
花敬群下午在內政部召開記者會，說明舉辦國慶網路投稿抽獎活動規劃。
媒體詢問10月10日國慶大會活動，花敬群指出，目前全台各地已陸續展開國慶遊藝活動及體育活動，10月10日國慶大會以「跟人民站的比較近」的概念，訴諸感性溫馨。
他說，過去國慶大會以6個直轄市參與為主，今年將廣邀全台22縣市參與，原本總統府前南、北廣場觀禮位置8000個增為1萬個。
花敬群表示，國慶大會開場將強調熱情活力、青春洋溢，「國慶禮讚」會展現磅礡氣勢，另外還有「風雨英雄」、「台灣價值」等主題，都會透過表演呈現這些年來台灣聞聲救苦的英雄，包括國軍等。
今年是否施放國慶焰火？花敬群說，為撙節開支，今年與去年一樣，不施放焰火。
至於禮賓接待人員，他表示，將依照往例，邀請4所大專院校的學生擔任禮賓接待，服裝方面會與學校商量，希望呈現出學校對禮賓接待工作的特色，相信相較520總統就職，會有更多不同風貌的呈現。
邀請貴賓方面，花敬群說，國慶大會將邀請各政黨代表，也會邀請前總統馬英九參與。
國慶籌備委員會從今天起舉辦「台灣有你真好」民國105年國慶網路投稿抽獎活動，只要發揮創意，介紹心目中的台灣，並上傳1張心中的台灣英雄或台灣面貌照片，就可立刻獲得限量2800份的超商咖啡兌換券，及參加國慶紀念隨身碟與超商禮券等獎項的抽獎。1050901
(中央社)
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