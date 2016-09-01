颱風獅子山肆虐日本 11死17人失聯
日本官員表示，颱風獅子山侵襲日本北部，造成11人喪命、約1600人受困於與外界隔絕社區，另有17人下落不明。
岩手縣岩泉町遭高漲河水及土石流侵襲後，有10人喪命，其中9人在1所老人療養院罹難。
颱風獅子山陣風超過每小時160公里，30日晚間從日本北部的太平洋沿岸地區登陸。
當局表示，颱風肆虐了整個地區，也降下大範圍豪雨，導致民眾受困於社區，道路及橋樑也遭毀壞或堵塞。
城鎮官員石黑告訴法新社，「我們有17人無法聯繫，也無法證實他們是否安全」，表示其中包括通報失蹤的民眾，不過他沒有提供進一步細節。
石黑說：「在這17人中，我們相信有許多人在道路及通訊中斷後，受困在與外界隔離社區。」
「鎮內廣大區域仍被泥沙與碎石淹沒。」（譯者：中央社周莉芳）1050901
(中央社)
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