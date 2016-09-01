反課綱學生緩刑2年 教育部：尊重司法判決

台北地院今天對反課綱學生夜闖教育部做出判決，7人分別被判30至40日的拘役，但可易科罰金，且均緩刑2年。對此，教育部表示，尊重司法判決，但希望未來學生以和平理性方式參與公共事務。

教育部主祕陳雪玉說，反課綱學生去年夜闖教育部，關於毀損及侵入住宅等告訴乃論部分，考量他們學生身分，教育部不予追究。但妨礙公務屬於公訴罪，司法單位今天做出判決，教育部就是尊重。

反課綱學生夜闖教育部，台北地檢署依妨害公務、強制罪起訴5名學生，台北地院今日審結宣判，除閻孝和獲判免刑，陳柏瑜、彭宬、尹若宇、蔡明穎等4人，尹判拘役40日，另3人均判拘役30日，4人都可易科罰金，均緩刑2年，但都得向教育部提供義務勞務120小時。

(中時)