大陸8月製造業PMI微升 專家指復甦基礎尚不穩

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香港中通社報導，中國大陸製造業活動重返擴張水平。中國國家統計局1日公佈，8月中國製造業採購經理指數(PMI)為50.4，比上月升0.5個百分點，勝過預期。

分企業規模看，大型企業PMI為51.8，比上月升0.6個百分點，繼續高於臨界點；中型企業PMI為48.9，與上月持平，仍低於臨界點；小型企業PMI為47.4，比上月回升0.5個百分點，但仍位於收縮區間。

匯豐銀行大中華區首席經濟學家屈宏斌表示，8月份大陸官方及財新製造業採購經理指數(PMI)雙雙落在盛衰分界線之上，製造業維持輕微擴張，但復甦基礎尚不穩固。

(工商)