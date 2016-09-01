李聖傑搶先看《德蕾莎》 讚「這輩子最感動的電影」

德蕾莎修女的傳記電影將上映，正巧搭上她的封聖儀式。（威視提供）

諾貝爾和平獎得主德蕾莎修女（Mother Teresa）曾於1985年訪台，在她逝世19年後也確定將於9月4日在羅馬舉行封聖儀式。她救世生平的傳記電影《愛無止盡德蕾莎》（The Letters）即將在台上映，引發不少關注，電影公司也接獲不少包場詢問，未上映已有近百場包場！

德蕾莎修女一生跨越宗教隔閡無私地行善，包場也跨越宗教族群。甫在芝加哥舉辦小型演唱會的「情歌王子」李聖傑日前搶先欣賞完試片也感動淚推，更在臉書直播時表示《愛無止盡德蕾莎》是「這輩子最感動的一部電影」。

李聖傑先祖是最早從福建到高雄傳教的天主教傳教士，他3歲便受洗成天主教徒，小學時還曾獲選為神父的輔祭，和天主教頗有淵源。他日前搶先欣賞完《愛無止盡德蕾莎》的試片大受感動，在臉書上寫道：「一直以為自己懂得愛，看完這部首映才知道什麼叫『無私的愛』。 」隔天也在直播時表示：「看完哭完才知道什麼叫做『愛』，一個人只為了犧牲，而做的每一件事情，沒有求回報，那還有甚麼好計較的呢？」電影9月2日在台上映。

(中時)