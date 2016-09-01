販毒並擁槍拒捕 勇警不費槍彈逮捕
臺北市警察局刑事警察大隊偵四隊執行「靖城掃毒、護城掃槍」專案勤務，於本(1)日上午9時30分由本隊偕同特勤警力，在新北市三重區大同北路某4樓公寓實施攻堅，陳姓犯嫌企圖持械拒捕，經執勤人員機警制伏後，查獲犯嫌5名．金牛座手槍3枝．子彈23顆，霰彈長槍1枝子彈24顆，毒品安非他命650公克、海洛因70公克，販毒贓款38萬9,500元等證物。
本案37歲陳犯嫌等5名男女，係新北地區主要供應毒品之大盤，所販賣的毒品包含海洛因、安非他命等均有，且採流動性質，行蹤不易掌握，且為控制毒品利益，擁有槍械，危害治安甚鉅。
案經臺北市刑大偵四隊經數月探查並報請新北地檢署盈股檢察官指揮偵辦，於昨（31）日掌握陳等主嫌行蹤，遂於本日執行攻堅。
犯嫌等人在屋內由錄影監視器內發現執勤員警，陳嫌即手持上膛之長短槍，企圖拒捕，與警對峙，幸本大隊特勤警力，因應世大運，積極訓練，展現高超的執勤技巧，二話不說，見歹徒持槍，上前逮捕，並控制現場。全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例罪嫌移送新北地方法院檢察署偵辦。
★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。