販毒並擁槍拒捕 勇警不費槍彈逮捕

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臺北市警察局刑事警察大隊偵四隊執行「靖城掃毒、護城掃槍」專案勤務，於本(1)日上午9時30分由本隊偕同特勤警力，在新北市三重區大同北路某4樓公寓實施攻堅，陳姓犯嫌企圖持械拒捕，經執勤人員機警制伏後，查獲犯嫌5名．金牛座手槍3枝．子彈23顆，霰彈長槍1枝子彈24顆，毒品安非他命650公克、海洛因70公克，販毒贓款38萬9,500元等證物。

本案37歲陳犯嫌等5名男女，係新北地區主要供應毒品之大盤，所販賣的毒品包含海洛因、安非他命等均有，且採流動性質，行蹤不易掌握，且為控制毒品利益，擁有槍械，危害治安甚鉅。

案經臺北市刑大偵四隊經數月探查並報請新北地檢署盈股檢察官指揮偵辦，於昨（31）日掌握陳等主嫌行蹤，遂於本日執行攻堅。

犯嫌等人在屋內由錄影監視器內發現執勤員警，陳嫌即手持上膛之長短槍，企圖拒捕，與警對峙，幸本大隊特勤警力，因應世大運，積極訓練，展現高超的執勤技巧，二話不說，見歹徒持槍，上前逮捕，並控制現場。全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例罪嫌移送新北地方法院檢察署偵辦。

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(中時)