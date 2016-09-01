代言廣告誇大不實挨罰 陳美鳳：用字遣詞認知不同
所謂人怕出名豬怕肥，藝人最怕代言產品出包，現今社會各種產品推陳出新，舉凡民眾想的到的，通通可以成為產品，而對於廠商來說，要想產品賣的好，找具有知名度與號召力的名人藝人最具效果，但一旦雙方簽屬合約，若某方出現問題就有可能拖累另外一方，日前陳美鳳與侯佩岑代言的產品，就被衛福部食藥署認定廣告內容誇大不實，各自開罰4萬與12萬。
陳美鳳日前替「國安葉黃素口含錠」代言，廣告中宣稱「這麼暗玩手機，小心對視力不好、眼鏡又要拿去配了喔！」接著便提醒民眾將該產品隨身攜帶，被認定有影射民眾多服用能改善近視之嫌，慘遭衛福部食藥署判定廣告內容易讓民眾誤解產品具療效，動刀開罰4萬元，而同樣情形也出現在侯佩岑代言的「挺立鈣強化錠」，廣告台詞「骨質流失像坐雲霄飛車，挺立有效延緩鈣質流失，D3加倍促進鈣吸收，骨骼健康更有行動力」整體表現被視為誇大違規，被重罰12萬元。
據《蘋果日報》報導，替陳美鳳接下此代言的鳳凰經紀人代為解釋，認為只是使用方法上的用字遣詞與衛生署認知不同，只要改過就沒事，未來也會更加嚴格把關，而侯佩岑經紀公司則澄清「並沒有參與廣告製作」，表示侯佩岑僅是依照腳本配合演出，會再去與廠商溝通、了解情況，2人是否會因此連帶受罰？事實上按照食藥署科長黃維生說法，若代言人並未參與廣告製播，應不至於受罰，但最終結果仍得由各衛生局裁量。
(中時電子報)
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