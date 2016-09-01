南投縣中小學校長齊聚 交換辦學經驗

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南投縣內176名國中、國小校長今天、明天齊聚埔里鎮，交換辦學經驗，南投縣長林明溱也到場勉勵，並提出8大項教育方針。

南投縣105學年度第1學期國民中小學校長會議，今天、明天在國立暨南國際大學附屬高級中學舉行，縣內176名校長參加，縣長林明溱到場勉勵，提出8大項教育政策，盼校長用心辦學，承擔教育重責，會中也頒發教育部全國科展獎、師鐸獎等獎項給得獎學校。

林明溱說，教育政策推動照顧幼兒及弱勢學生，研議開辦低年級一般生課後照顧；監控學生基本學力，落實學習扎根；重視品格涵養，辦理品格英語學院；發揚技職教育，落實適性分流。

另外，深耕閱讀，提升閱讀能力；提升校園食材安全，建立把關機制；落實行動學習，教師專業再升級；打造學習型城市，提供終身學習機會。

林明溱強調，希望校長都為南投教育努力，讓每個學生都能適性分流發展，成為社會有用人才。

兩天會議安排推動讀經、美學、資訊、創客、生命、科學教育成效績優校長分享，並討論教育、精進國中教育會考成績等議題，及邀請特色高中校長分享辦學經驗、宏達文教基金會簡介品格英語學院、國中小代理及代課教師人才庫宣導。1050901

(中央社)