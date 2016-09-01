衝教育部 4學生遭判服務教育部120小時

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反課綱學生去年7月闖進教育部，其中有5名學生因涉及妨害公務（公訴罪）遭起訴，其中4名學生今天被台北地院分別判拘役30日及40日、緩刑2年，條件是向教育部服務120小時。

台北地方法院今天宣判，除了陳柏瑜免刑外，尹若宇被判拘役40日，彭宬、陳柏瑜、蔡明穎皆拘役30日。4人均緩刑2年，但緩刑條件是向教育部提供義務勞務各120小時，全案可上訴。

反課綱學生去年7月23日闖進教育部，後來台北地檢署撤回告訴乃論的毀損、侵入住居等罪，其中17名學生獲不起訴。

但閻孝和、蔡明穎、陳柏瑜、尹若宇、彭宬等5名學生，被控與駐衛警發生推擠，甚至進而拉扯，檢方認定觸犯妨害公務、強制等非告訴乃論罪嫌，因此依法提起公訴。1050901

(中央社)