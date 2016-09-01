蔡總統訪光電廠 期勉全方位領先
總統蔡英文今天下午前往位於台南市樹谷園區的奇景光電公司參訪，面對業者提出的產業困難時說，有些地方個別企業做不到，就用國家力量來做，讓技術領先成為全方位領先。
蔡總統下午在經濟部長李世光等人陪同下前往奇景光電公司參訪，除了聽取相關簡報之外，也在奇景董事長吳炳昇、執行長吳炳昌的帶領解說下，近距離體驗相關下游客戶所開發應用的產品。
奇景光電指出，奇景是顯示器驅動IC領先廠商，產品應用於電視、筆記型電腦、擴增實境、虛擬實境等多種消費性電子產品；因投資擴增實境、虛擬實境相關技術超過15年，獨特地位使奇景成為微型顯示器及相關光學的關鍵零組件供應商。
吳炳昌向蔡總統表示，台灣在IC技術方面領先，但在2008年左右面對金融風暴以來，台灣的面板產業因資金的關係，放棄掉了許多相當不錯的研發計畫，導致現在面板有點跟不上；這不見得提技術問題，而是財力問題。這方面對政府來說是不是好的投資回報還不知道，但是一個很重要的技術趨勢。
蔡總統在參訪後表示，今天看到許多來自台灣各地的年輕工程師，在好的團隊領導下，能發揮這麼大領先全球的科技能量，在全球相關領域裏創造這麼高的市佔率，相當令人高興，也使得我們對台灣相關研發能力更有信心。
她說，有一些地方個別企業做不到，那就要國家來做；也會用國家的力量，把這個產業從技術領先成為全方位領先，「這是我們的目標」。
蔡總統在參訪後簽名送給奇景光電留念，在簽名上方還寫下「領先群倫」4字，由吳炳昇、吳炳昌代表公司接受。1050901
(中央社)
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