海基會顧問看田弘茂 很了解中國大陸
海基會董事長將由前外交部長田弘茂接任。海基會顧問李允傑認為，田弘茂非常了解中國大陸，更是研究國民政府1920年黃金十年的專家，「媒體說他深綠，我是覺得他也許偏綠」。
李允傑今天向中央社表示，部分媒體形容田弘茂是「深綠」，他對此持保留態度。他說，田弘茂有深厚的兩岸人脈，對中國大陸非常了解，「媒體說他深綠，我是覺得他也許偏綠」。
李允傑指出，田弘茂是研究國民黨的專家，專書「The Great Transition: Political and Social Change in the Republic of China」對國民政府於1920年代在大陸的黃金十年有透徹的分析。
田弘茂任外交部長時建議在護照上加註issued by Taiwan（台灣發行）。李允傑認為，與現在直接加註Taiwan相比，在台灣發行的說法其實「相對中性」。
但李允傑指出，現在重點是總統蔡英文的政策能否與北京一直堅持的「九二共識」有交集，蔡總統如何在避開「一中」與「九二共識」的情況下找到一個對岸能接受或忍受的表述。
另一名海峽交流基金會顧問謝明輝今天稍早則透過新聞稿表示，因新政府不願承認「九二共識」，又重用「深綠扁朝時代」前外交部長田弘茂，他將辭去海基會顧問職務。新聞稿並附上顧問辭職書。1050901
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。