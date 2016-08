海基會顧問看田弘茂 很了解中國大陸

海基會董事長將由前外交部長田弘茂接任。海基會顧問李允傑認為,田弘茂非常了解中國大陸,更是研究國民政府1920年黃金十年的專家,「媒體說他深綠,我是覺得他也許偏綠」。

李允傑今天向中央社表示,部分媒體形容田弘茂是「深綠」,他對此持保留態度。他說,田弘茂有深厚的兩岸人脈,對中國大陸非常了解,「媒體說他深綠,我是覺得他也許偏綠」。

李允傑指出,田弘茂是研究國民黨的專家,專書「The Great Transition: Political and Social Change in the Republic of China」對國民政府於1920年代在大陸的黃金十年有透徹的分析。

田弘茂任外交部長時建議在護照上加註issued by Taiwan(台灣發行)。李允傑認為,與現在直接加註Taiwan相比,在台灣發行的說法其實「相對中性」。

但李允傑指出,現在重點是總統蔡英文的政策能否與北京一直堅持的「九二共識」有交集,蔡總統如何在避開「一中」與「九二共識」的情況下找到一個對岸能接受或忍受的表述。

另一名海峽交流基金會顧問謝明輝今天稍早則透過新聞稿表示,因新政府不願承認「九二共識」,又重用「深綠扁朝時代」前外交部長田弘茂,他將辭去海基會顧問職務。新聞稿並附上顧問辭職書。1050901

(中央社)