女提分手男引爆煤氣 炸傷自己還被判刑
許姓男子因呂姓女友提出分手，竟點燃煤氣引爆，炸傷自己，全身有45％面積燒燙傷。法院審理後，判他3年8月徒刑，全案可上訴。
基隆地院判決書指出，許男和呂女從民國100年起，同居在許男位於基隆市的住家，2人並育有1子。呂女去年5月間提出分手，約4個月後搬離住所。
法院表示，許男去年9月12日晚間，拿螺絲起子拆下瓦斯爐連接煤氣管線的金屬固定環，等煤氣充滿整個廚房後再點火引爆，雖然並未引發猛烈大火，但許男全身有45％面積，受有2度至3度燒燙傷。
法官審酌許男僅因感情糾紛欲尋短，竟罔顧他人性命引爆煤氣，雖未使住宅喪失效用，且未傷及他人，但仍不宜輕縱；另考量許男犯後坦承犯行，依故意以煤氣炸燬現供人使用住宅未遂罪，判許男3年8月徒刑。1050901
(中央社)
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