墨總統會川普被罵翻 改口批他是威脅
墨西哥總統潘尼亞尼托今天稍早表示，和美國總統候選人川普的會面具正面意義，但為化解川普競選時發表反墨言論引發的緊張局面，數小時後，他改口批評川普是墨西哥的威脅。
路透社報導，潘尼亞尼托（Enrique Pena Nieto）今天下午盛讚和川普的會面「開放且具建設性」。川普和潘尼亞尼托會面後，稱潘尼亞尼托是朋友，也是「很棒的」總統。
但潘尼亞尼托深夜接受電視台訪問時，卻一臉憤怒地為自己辯護，試圖化解他不顧川普多次言詞羞辱墨西哥還決定邀訪，引來的批評聲浪。
潘尼亞尼托表示：「他的政策立場可能代表對墨西哥的重大威脅，我不準備兩手一攤，什麼都不做。那個風險、那個威脅必須正面對待，我告訴他，那樣不能建立雙方互惠關係。」1050901
(中央社)
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