大佳河濱公園吊車翻覆 工人遭壓傷命危

台北市消防局下午4時31分獲報，一輛吊車在大佳河濱公園執行吊掛業務時，疑似吊掛不慎側翻，導致1名年約50歲的工人遭壓傷，警消到場後發現他已命危，仍在搶救當中。

消防局下午獲報，一輛大型吊車在大佳河濱公園9號水門、左轉網球場的路上執行吊掛業務時，疑似吊掛不慎導致整輛車輛側翻，造成旁邊1名年約50歲的工人遭壓傷，警消到場後發現他已命危，目前仍受困搶救中。1050901

(中央社)