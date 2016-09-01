陸又有大學生被詐騙 自覺太蠢了自殺

中國大陸1名準大學生遭詐騙人民幣1萬元學費與生活費，因覺得「自己太蠢了」自殺身亡，為近來大陸多起學生因詐騙身亡的案例再添一筆。

新快報報導，廣東外語藝術職業學院新生蔡淑妍日前遭電話詐騙，但擔憂因此被責罵、無法繼續上學而不敢告訴家人，8月28日留下給弟弟的遺書後離家出走後，警方次日在海邊發現她的遺體。

蔡淑妍留給弟弟的一則網路訊息寫著：「老弟，當你看到這條說說（貼文）的時候，我應該已經自殺了，自殺的原因就是因為自己太蠢了，相信了短信（簡訊）詐騙，被騙光了老媽給我的一萬多元錢，很蠢對吧？」

「我也覺得自己很蠢，可是錯誤已經造成，無法解決，我害怕被罵，害怕因為這樣造成我不能去讀大學」、「只能以這種方式來結束我的生命，來躲避責罵，我很懦弱對吧！」

最後她囑咐弟弟「不要相信那些說你中獎的短信和電話，我就是一個活生生的例子」、「如果有人問起我，就說我出意外，不要說我是因為被騙，那樣太蠢了！」

蔡淑妍的姨丈表示，蔡淑妍今年夏天剛剛參加完高考（大陸大學入學考試），即將在9月前往廣州上大學。如果不是蔡淑妍給弟弟的留言，家人完全不知道她被詐騙的事情。1050901

(中央社)