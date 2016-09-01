葉欣寧演「1桿進洞」 中信賽並列第3開局
台灣高球「漂亮寶貝」葉欣寧，球技與外貌一樣美！1日在中國信託女子高球公開賽首輪，幸運揮出「一桿進洞」，並靠著這記精采好球，以1桿之差的69桿(-3)並列第三，成為首輪成績最佳的台灣女將。
葉欣寧7月在台巡史上最多6人延長賽中悅建設公開賽爭冠失利，1日以並列第3開局後，有機會捲土重來爭奪后冠。
第2洞124碼，葉欣寧拿8號鐵桿打出「1桿進洞」，獲得日立冷氣獎品及東方球場提供的2萬元獎金。「這1洞有點逆風，本來還在猶豫拿8鐵還是9鐵，後來選擇8鐵握短打。」她開心的說：「球落到果嶺跳了一下，我喊『進』！就真的進去了。」
這是28歲葉欣寧職業生涯第2次揮出「1桿進洞」，而且都集中在今年，第1次是4月16日在美國Symetra巡迴賽的柏格紀念賽第2回合。但她不滿意的說：「打那麼久才打2次1桿進洞！」。
泰國女將帕魯瑪與中國好手楊濤麗，首輪以68桿並列領先，葉欣寧與2位中國選手石昱婷及張維維、韓國女將張素榮、以及2位泰國好手薩萊朋及帕克普琳，1桿之差緊跟在後。
台灣選手除了葉欣寧表現最佳，新秀黃靖與陳思涵，同以70桿並列第10。
(中時電子報)
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