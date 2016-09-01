高院法官調動 扁案重新分案

高院因多達9名法官調升最高法院，導致繫屬中的扁案須重新進行分案，經人工抽籤後二次金改更一審由審判長曾德水、法官陳如玲及劉為丕審理，國務機要費更二審則由審判長王梅英、法官簡志龍、陳如玲；至於偽證案更一審則由審判長蔡聰明及法官林鈺正、陳憲裕審理。但扁的部分均已裁定停止審理。

(中時)