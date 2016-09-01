台南就業博覽會 92家廠商釋6870個職缺

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台南秋季就博會4日開跑，將有廠商願意現場面試、現場錄取，令現場求職民眾有意外的欣喜感。（勞工局提供）

台南市秋季大型就業博覽會4日將在仁德區台糖嘉年華購物中心舉行，全場92家廠商共6870個職缺中，有4591個職缺的月薪超過3萬元，待遇不錯，台南市勞工局協調11家廠商，業者不再二次面試，首次願意在就博會場內「當場面試、當場錄取」。

全台各縣市就業博覽會，過去總因時間短、場地不適合、公司用人程序與面試者過多等問題，僅願意採初步媒合，求職者都需擇期再到公司，進行另一次的正式面試。

台南市勞工局職訓就服中心一年舉辦4場大型就博會，今年秋季就博會克服場地問題，提供電腦連線設備，有11家廠商願意在就博會當場正式面試、錄取求職者，給求職者感受「一次錄用」的欣喜感。

勞工局職訓就服中心主任陳美顏表示，今年秋季就博會職缺種類多元，以傳產、服務業的工作較多。場地設在台糖嘉年華，交通方便，可解決過去常發生的停車困境。

台南市政府今年推出T-Bike單車，求職者除了可利用大眾運輸工具抵達，另可向勞工局洽詢，騎乘T-Bike單車，體驗低碳求職，民眾當場投履歷，還有機會抽中單車大獎。

(中時)