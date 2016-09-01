12歲男童異位性皮膚炎惡化 疑「喵星人」惹禍
台中12歲孫小弟自小患異位性皮膚炎，最近1年症狀加劇，暑假他到慈濟醫院就醫，驗出動物皮毛過敏數值超標100多倍，懷疑孫童天天與「喵星人」玩在一塊，誘發症狀惡化。小兒科醫師余孟恭表示，貓狗皮毛是異位性皮膚炎反覆發作與惡化的誘因，雖然臨床治療很少見，但家中有「毛小孩」的病人要留心。
即將升上國一的孫小弟，一出生就患有異位性皮膚炎，平常都到皮膚科診所吃藥控制，不過，最近1年症狀轉趨嚴重，孫媽媽焦急帶他到慈濟醫院看診，小兒科醫師余孟恭檢視孫小弟頭臉耳後、軀幹、四肢皮膚都有紅斑性丘疹，還伴隨搔癢、破皮、脫屑、苔蘚化和纖維化增厚，開立藥物配合塗抹類固醇藥膏治療。
為瞭解病因，余孟恭幫孫小弟驗血進行過敏原檢查，結果發現蛋白、黴菌檢測值分別出現第一、三級，但塵蟎、動物皮毛皆為最高等級第六級，而且數值都突破最高值。余孟恭研判，孫童症狀惡化和寵物有關，詢問家長才發現，孫家1年多前養了暹邏貓，與家人互動親密，還會推開孫小弟房門溜上床睡覺。
余孟恭表示，異位性皮膚炎為慢性疾病，建議日常生活避免接觸過敏原、刺激物，規律使用保濕劑、適度補充水份，都可預防異位性皮膚炎，而作息正常，適時舒緩情緒壓力，並配合醫囑定期追蹤，才能穩定控制病情不復發。
(中時)
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