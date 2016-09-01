竹南科學園區　9／1起劃定為空品淨區

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苗栗縣政府環保局今起將不定期稽查進出竹南科學園區的柴油車，柴油車應取得環保局核發的自主管理分級標章。（黎薇翻攝）

苗栗縣政府環保局今起將不定期稽查進出竹南科學園區的柴油車與機車。（黎薇翻攝）

為了提升空氣品質，苗栗縣政府環保局1日起正式將竹南科學園區劃定為空品淨區，將不定期稽查進出園區的柴油車及機車，要求柴油車應取得環保局核發的自主管理分級標章，機車也需完成年度排氣定檢且合格，透過檢查減少園區內人員受到移動汙染源廢氣排放影響。

竹南科學園區聚集生物科技、通訊及光電等高科技產業，園區內車輛進出頻繁，也產生大量廢氣，縣府環保局今起將竹南科學園區劃定為空品淨區，針對進出園區的柴油車及機車進行區域性管制。

縣府環保局長劉伯舒表示，竹南科學園區劃定空品淨區後，可要求園區廠商簽署柴油車輛自主管理同意書，柴油車輛經檢測合格，即可依檢測結果取得自主管理標章，車輛行駛時遇到環保局執行攔檢，只要備有核可標章者即可放行，有效降低管制區內污染排放。

環保局表示，園區廠商簽署自主管理不僅能提升企業形象，也可避免因被環保局攔檢而耗時，有廠商招標時，主動配合將取得自主管理標章納入契約條款，落實空品淨區全面性柴油車輛控管。

全台有許多科學園區、港區及風景區都要求進出園區車輛都需具備核可標章，希望透過空品淨區的管制，有效降低車輛汙染排放，改善縣內空氣品質。

(中時)