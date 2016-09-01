竹南科學園區 9／1起劃定為空品淨區
為了提升空氣品質，苗栗縣政府環保局1日起正式將竹南科學園區劃定為空品淨區，將不定期稽查進出園區的柴油車及機車，要求柴油車應取得環保局核發的自主管理分級標章，機車也需完成年度排氣定檢且合格，透過檢查減少園區內人員受到移動汙染源廢氣排放影響。
竹南科學園區聚集生物科技、通訊及光電等高科技產業，園區內車輛進出頻繁，也產生大量廢氣，縣府環保局今起將竹南科學園區劃定為空品淨區，針對進出園區的柴油車及機車進行區域性管制。
縣府環保局長劉伯舒表示，竹南科學園區劃定空品淨區後，可要求園區廠商簽署柴油車輛自主管理同意書，柴油車輛經檢測合格，即可依檢測結果取得自主管理標章，車輛行駛時遇到環保局執行攔檢，只要備有核可標章者即可放行，有效降低管制區內污染排放。
環保局表示，園區廠商簽署自主管理不僅能提升企業形象，也可避免因被環保局攔檢而耗時，有廠商招標時，主動配合將取得自主管理標章納入契約條款，落實空品淨區全面性柴油車輛控管。
全台有許多科學園區、港區及風景區都要求進出園區車輛都需具備核可標章，希望透過空品淨區的管制，有效降低車輛汙染排放，改善縣內空氣品質。
(中時)
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