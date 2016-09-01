歐盟商會抨擊不公 籲陸取消外資限制

我要評比

中國歐盟商會今天抨擊大陸「投資環境不平等」，呼籲北京取消對外國投資的大規模禁令，警告可能危及未來進入歐盟的機會。

在中國大陸買家砸下數十億美元大舉收購歐洲企業、運動俱樂部、機場和基礎建設的股份之際，中國歐盟商會發表這項談話。

法新社報導，中國歐盟商會主席伍德克（Jorg Wuttke）在北京簡報會對記者說：「對中國人來說，歐盟是豐盛的自助餐，什麼都好，但對我們來說，是四菜一湯，無法再多。」

商會發布聲明說：「歐洲歡迎外資，但缺乏互惠的情況無法持續，並可能導致保護主義，升高緊張。」

聲明還說，放寬管制並展現北京「支持全球公認原則」，符合大陸利益。1050901

(中央社)