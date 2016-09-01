航空雙雄不再只競爭 華航長榮談合作

中華航空公司董事長何煖軒上任兩個多月，今天首次與媒體餐敘，談到將與長榮航空公司合作；長榮航空說，一切都好談。

何煖軒6月24日上任第1天，就主動提到要以五星級的長榮航空為借鏡，今天就透露已和長榮航空談各項合作，例如地勤人員就可相互支援。

何煖軒說，現在航空業很競爭，但如果只有競爭，到最後大家沒有利益存在，大家都很辛苦，應該和氣生財，共同努力，有錢大家賺。

針對華航空服員罷工事件，外界一認為對華航形象是一大傷害；不過，何煖軒視為華航的蛻變，他說，華航現在更成熟、茁壯，今後也會提供更好的服務。

何煖軒也提到，各項服務指標已一一在檢討，新的團隊會盡最大努力，一步步往前，尤其經濟艙旅客是最大的客群，華航不會忽視。

不過，何煖軒今天也宣布，明年復飛倫敦航線，因華航是直飛，會比長榮航空目前倫敦航線中停曼谷更省時間，對長榮航空來說，等於多了競爭對手。

長榮目前每天有一班台北經曼谷到倫敦的班機，據了解，目前並無增班計劃。

長榮集團發言人柯金城表示，各航空公司的航線都有商業考量，很正常，至於兩家航空公司的合作，沒什麼不可以，一切都好談。1050901

(中央社)