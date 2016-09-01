防鑽漏洞 勞保局擬投保15天才算1個月
(中央社記者余曉涵台北1日電)勞工保險局今天表示，為防止少數個案，利用短期加保並以較高的投保薪資申報，正研議全月累計加保的日數達15天以上者，才採計當月的投保薪資。
勞保局說，目前站在最寬鬆及對民眾最有利的角度思考，只要勞工有從事工作參加勞保，當月不管工作天數，會按所申報的投保薪資列入計算基礎，再選取最高60個月的投保薪資來採計為平均投保薪資。
但為防止少數個案，利用短期加保並以較高的投保薪資申報，藉以提高平均月投保薪資巧取給付的弊端，勞保局說，除了平時會加強稽察外，也研議從制度面建立更合理的採計方式，以健全勞保局財務，例如全月累計加保的日數達15天以上者，才採計當月的投保薪資。
勞工保險的投保年資，是以被保險人實際投保日數計算，未連續投保期間，投保日數累計滿30日，以1個月計算，累計12個月為1年。
平均投保薪資部分，則是被保險人當月的投保紀錄，只要當月有加保所申報的投保薪資均會列入計算基礎。
勞保老年年金給付的計算方式，現行規定是按被保險人加保期間最高60個月的平均月投保薪資，乘以保險年資，乘以0.775%，再加計新台幣3000元；或按加保期間最高60個月的平均月投保薪資，乘以保險(投保)年資，乘以1.55%，二者擇優發給。1050901
(中央社)
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