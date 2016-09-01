北市推大巨蛋市民篇影片 里長現身說明

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台北市長柯文哲日前要求遠雄在9月8日完成建照變更，北市今天公布「向市民報告大巨蛋：市民篇」影片，並採訪新仁里里長吳建德，盼以當地里長聲音讓大巨蛋案合理解決。

柯文哲8月19日參訪興隆公宅後受訪時說，要求遠雄9月8日前完成建照變更，「台北市政府不可能讓你想怎麼蓋就這麼蓋」，講清楚施工圖。遠雄如果不完成建照變更，會終止契約，不可能這樣拖下去。

北市府表示，自去年5月20日大巨蛋工程勒令停工後，1年多來外界關注大巨蛋案後續處理和發展，並在大巨蛋公開資訊專頁更新「向市民報告大巨蛋：市民篇」影片。

北市府說，位處大巨蛋工地旁信義區新仁里里長吳建德透過影片，表達希望大巨蛋案能合理解決的聲音，給里民安寧愉快的生活空間。

吳建德在影片中提及，新仁里是因聯合報而生的住宅社區，一個傳統的住宅社區，突然面對松菸、巨蛋這麼大的工商量體，要如何負荷大巨蛋園區及週圍龐大的人流、車流？

他說，由於環保問題，遠雄因空氣汙染、水汙染等因素遭北市府開單取締共112件，合計491萬，遠雄當然不會在乎當地居民意見。

吳建德表示，21公頃綠地在東區很難得，大巨蛋若解約，冗長的官司程序不知道還要等多久，他懇求趙藤雄董事長放過當地居民，把大巨蛋的問題釐清，和北市府一起合理的解決，還給里民安寧愉快的生活空間。1050901

(中央社)