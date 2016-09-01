張小月：海陸兩會立場一致 尊重九二歷史事實

前外交部長田弘茂即將接任海基會董事長，陸委會主委張小月今天下午和記者茶敘時，媒體問到，屆時陸委會是否會對田弘茂授權，向陸方表示承認「九二共識」？張小月表示，海陸兩會立場一致，田弘茂所闡述的就是陸委會的立場，也就是尊重九二歷史事實。

田弘茂出任海基會董事長是抱持奉獻精神，且不支薪，相關人事程序會盡快完成，期望在中秋節前定案，讓田弘茂能盡快與台商互動。陸委會溝通大門隨時敞開，也堅持一軌溝通。

外界也關注，田弘茂出任海基會董事長，兩岸兩會何時可復談？優先議題為何？張小月指出，這沒有一定的答案，兩岸雙方都需要坐下來談，一起找答案，至於優先議題，只要有利於兩岸人民福祉都是優先案。

媒體詢問，馬政府時代尚未完成的互設辦事處及貨貿是否會繼續談判？張小月表示，這得等《兩岸協議監督條例》通過後才能談，若復談也會朝落實協議的方向辦理。

有關日前蔡政府所提新南向政策綱領中與對岸協商部分，陸委會是否已準備好？張小月指出，目前得待各部會列出具體項目，由陸委會看能否予以協助，與對岸進行協商，陸委會已經準備好了。

9月中即將舉行的國際民航組織(ICAO)大會，張小月表示，陸委會已有公開新聞稿，希望能與大陸進行協商。媒體追問雙方是否已就此事溝通，張小月坦言還沒進行協商。

(旺報)