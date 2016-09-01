阿部寬獻200朵康乃馨　感動樹木希林

阿部寬跟樹木希林二度攜手演母子，戲裡戲外默契十足。（傳影互動提供）

阿部寬及樹木希林主演的催淚新片《比海還深》即將在2日上映，主角阿部寬在接受日本媒體訪問時表示，第二次跟樹木希林合作感覺非常熟悉、親切，「樹木希林真的就像母親一樣照顧著我。」

他們早在《橫山家之味》飾演母子時就培養出絕佳默契，而阿部寬更坦承樹木希林讓他想起已去世的母親。樹木希林對著媒體說道：「我兒子（指阿部寬）很棒的！」阿部寬也在母親節活動上送了200朵康乃馨獻給「母親」樹木希林，兩人「情同母子」的感情也讓人動容。

導演是枝裕和表示，在發想《比海還深》劇本時，心目中的「母子」人選就是先前拍攝《橫山家之味》時就合作過的阿部寬、樹木希林。是枝裕和更透露他在撰寫台詞時，腦中浮現的都是他們倆的聲音，「他們兩個是我第一且唯一的人選！」導演更直言他們的故事永遠可以繼續拍，甚至早就跟他們約好，十年後還要再找他們回來拍片。

(中時)