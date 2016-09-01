北檢新增肅貪組「吉組」 今舉行掛牌
台北地檢署因應特偵組廢除後，多增加一組肅貪專組「吉組」，並在今天下午3時許掛牌，由檢察長邢泰釗親臨主持；邢泰釗表示，取名「吉」組，除有「吉祥如意、國泰民安」之意，也暗喻如同曾國藩的常勝軍「吉」字營般驍勇善戰。
北檢除了原本的「忠」、「愛」兩個檢肅黑金專組，再加上新增設的重大刑案專組「吉」組，未來專辦肅貪等重大案件的檢察官人數將達23人，比特偵組現有人力多3倍，是全國各地檢署之冠。
刑泰釗強調，「吉」組找來「特偵一班」成員、主任檢察官周士榆領軍，就是為了借重他的辦案能量與經驗，並將之傳承給年輕的檢察官。
周士榆是台大法律系畢業，司法官訓練所第39期結業，具有財經及會計專長，擁有證券營業員、期貨營業員等多項專業證照，曾辦過馬英九特別費案、股市禿鷹案；此外，目前各界矚目的兆豐銀疑涉洗錢案，北檢也是指派周士榆統籌指揮偵辦。
(中時)
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