中華汽車聯手桃市府推動「一哩低碳一里幸福」
中華汽車電動二輪e-moving近年積極協助打造低碳城市，今(1)日聯手公司所在的桃園市政府推動「一哩低碳一里幸福」計畫，未來將免費配置桃園市轄內每位里長一台中華e-moving。
中華汽車總經理總經理陳昭文表示，此舉可讓里長騎著無排的電動機車穿梭大街小巷、深入在地服務里民，初期將有495位里長共襄盛舉，讓里長每天的里民服務都能累積低碳里程，不再留下汙染的足跡。
除「一哩低碳一里幸福」由桃園市首發，中華汽車為推動整個計畫成功，也邀請擅以真誠聲音訴說動人故事的吳念真導演，量身打造符合這次主題的微電影，希望各界正視台灣空汙改善議題。
桃園市政府為推廣電動機車，不僅在購買電動機車時提供高額補助，也在公部門、企業、學校、社區、賣場和加油站等建置677座友善充電站與專屬停車位，免除民眾的續航和找停車位的焦慮。
桃園市長鄭文燦更強調，桃園市目前約有2.9萬輛電動機車，除是全台灣市場占有率排名第一的城市，市政府也於7月1日正式通過「桃園市發展低碳綠色城市自治條例」，並在明年正式實施，未來市府將持續擴大電動機車補助及廣設充電站。
(工商)
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