布農族文化體驗闖關 廣邀600勇士挑戰較勁

高雄市原住民族聯合豐年祭儀活動9月3日登場。（吳江泉攝）

高雄市原住民族聯合豐年祭儀活動DM。（吳江泉攝）

高雄市原住民族聯合豐年祭儀活動將於9月3日週六上午9點，在高雄左營海軍運動場(四海一家旁)盛大登場。活動中特別安排充滿原味的文化闖關體驗活動，非常適合全家大小共同參與，高雄市政府歡迎民眾利用假期，到場體驗一年一度在都會區難得的原住民族文化祭儀盛會。

市府原民會表示，活動當日上午除了有布農族進倉祭、各族群祭儀展演及原住民市集展售外，為讓市民朋友近距離接觸布農族文化，當天現場也特別推出布農族文化體驗闖關活動，非常適合親子全家大小一同體驗。

闖關活動包括搗小米、搗米、薑黃植物染、傳統打陀螺、竹製空氣槍及射(弓)箭展示等共6項體驗。民眾持有文化體驗闖關卡，6項全數完成者，贈送「Andaza米倉造型紙卡筆筒｣一個，體驗豐收享受祝福，名額僅限600名，目前已吸引包括市立小港醫院及高雄市立空中大學等團體預約報名參與，更歡迎各界愛好人士當天到布農文化體驗區現場登記報名。

布農族的市府原民會主委谷縱說，小米是布農族傳統主食，為了請祈求豐收，小米進倉祭是歲時祭儀中一項重要的祭典。進倉祭(布農語稱andaza)通常在8月至9月舉行。族人習慣上穀倉堆的越高越多，代表越富有，表示這一家族應肩負起借糧或贈送糧食給欠收者責任，容易成為族群中領導者或影響人物。

原民會強調，原住民族聯合豐年祭儀活動一年只有一次，為方便民眾前往活動現場，鼓勵民眾搭乘捷運於世運站下車，搭乘往返會場的接駁車，自上午6點30分到下午6點30分每7分鐘一班次，歡迎民眾9月3曰上午9點到下午5點到高雄左營海軍運動場(四海一家旁)參與，體驗多元的原住民文化。

(中時)