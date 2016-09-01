台鐵豐原新站南側機車停車場 10月底開放

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立法委員江啟臣（左二）日前到台鐵豐原新站會勘，建議已完工的南側停車早提早開放，解決旅客停車問題。（王文吉攝）

台鐵豐原新站南側停車場規劃432個機車停車位，配合第一階段通車，最快在10月底開放民眾使用。（王文吉攝）

台鐵豐原新站已完工，可提供432個機車停車位，目前正辦理委外經營招標作業，最快10月底可開放使用。（立委江啟臣服務處提供）

台鐵豐原新站南側停車場已完工，原訂於民國107年6月二期工程結束後同步啟用，立委江啟臣日前邀相關單位會勘，盼能提早開放。台鐵局上午表示，已進行公開標租作業，初期以人工管理為原則，若招標過程順利，最快10月底可開放民眾使用，可容納432輛機車停放。

台鐵局表示，新站北側停車場屬第二階段工程範圍，南側部分已完工，規劃432格機車位，因尚未建置收費系統，管理上有困難；為回應地方需求，已辦理委外招標，最快10月底可開放，若市府有意願代管，可先行承租，以半年為一期，台鐵局亦樂觀其成，配合辦理。

對此，江啟臣肯定台鐵局顧及民眾需求，提供變通措施，432個機車位將可紓解車站通勤、轉乘民眾停車問題，未來北側停車場若施工完成，也希望能盡快開放使用。

(中時)