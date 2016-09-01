HUSH、戴愛玲號召 「酷摩沙獎」大眾票選起跑

HUSH邀請大家踴躍參與酷摩沙獎大眾票選獎。（酷兒影展提供）

第一屆「QUEERMOSA AWARDS酷摩沙獎」將於10月28日晚上在台北W飯店舉行頒獎典禮暨晚宴，活動邀請HUSH及戴愛玲揭曉主視覺。HUSH說一直以來都想寫為同志發聲的歌曲，「我可以透過同志跟歌手的身分，互相達到一些影響」，有越來越多理智氣壯的同志作品出現，會讓同志圈越來越茁壯。他表示「現在異性戀不會因為你是同性戀而不接受你，當同性戀被更多異性戀接受及肯定時，在推動婚姻平權等議題上就會有更大的進展跟幫助」。

去年替第二屆酷兒影展揭曉主視覺的戴愛玲，本屆再度為酷兒影展揭曉酷摩沙獎主視覺，她說：「我不只對同志朋友友善，我是愛他們」，她鼓勵同志朋友要愛自己、相信自己、勇敢做最棒的自己，「這條路沒有這麼好走，我們一起加油！」去年以《我不離開》、《一無所懼》等歌曲獻給同志朋友，她深信歌曲可以帶給同志朋友溫暖，也期許自己未來可參與更多支持同志的活動，給予最多關心。

酷摩沙獎大眾票選獎項「酷兒偶像獎」、「酷兒網紅獎」即日起至9月11日開放投票，HUSH及戴愛玲共同邀請大家踴躍投票。酷兒偶像獎入圍者有HUSH、小S、五月天、何韻詩、祖雄、蘇打綠，酷兒網紅獎則有又仁誘人、小A辣、林進、范巴特、鍾明軒入圍，投票網址為http://www.queermosa.com/vote/2016/front，參與投票者有機會獲得酷兒影展精美好禮。

(中時)