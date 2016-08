雀巢膠囊咖啡機推出全新Eclipse系列,分為「太空灰」及「星夜紅」兩種顏色。(圖片提供/NESCAFÉ Dolce Gusto)

雀巢「咖啡專家」林宣任(左起)、品牌副理高廷萱、資深品牌經理許雅婷及機器人Pepper於發布會現場合影。(圖片提供/NESCAFÉ Dolce Gusto)

NESCAFÉ Dolce Gusto雀巢膠囊咖啡機推出全新Eclipse系列,今天於台北寒舍艾美酒店舉行新品發布會,推出「太空銀」及「星夜紅」兩色,百貨週年慶期間九折優惠價5,399元,搭配品牌滿額活動還可獲得價值1,000元膠囊禮券。

Eclipse咖啡機外觀以天文奇景日蝕為靈感設計,創作出既是藝術品又是專業咖啡機,一機雙重享受!機身首創自動喚醒功能,輕觸開關機身便會優雅轉動,如同在打招呼一般。

此次發布會採用摩登造型布置會場,雀巢膠囊咖啡機與黑眼豆豆團長will.i.am合作,將經典歌曲(Sittin’ On) The Dock of the Bay重新編曲,will.i.am表示,此次合作主要集中在創意的探索與激發,雀巢膠囊咖啡機對咖啡的熱請與態度,就像我不斷致力於最頂尖的創意音樂。

雀巢膠囊咖啡機目前已提供咖啡與飲品膠囊超過20多種口味,活動現場雀巢「咖啡專家」林宣任也以Eclipse咖啡機調製經典拿鐵咖啡。

