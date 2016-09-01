名醫說喝多脫脂奶致癌 專家說沒這回事
腎臟科醫師江守山今天在臉書說，不建議喝脫脂牛奶，男生喝多引發攝護腺癌。不過，泌尿科醫師說，攝護腺癌跟遺傳、飲食高油高糖比較有關，跟牛奶無關。
江守山在臉書（Facebook）貼文表示，「我其實不建議大家喝脫脂的牛奶」，因為現今研究證實，飽和脂肪不會引發心血管的病變以及癌症。把全脂牛奶脫脂之後，「去掉的是可以抑制癌症的共軛亞油酸，男生喝多了反而引發了攝護線癌」，建議要喝牛奶的話，不要喝脫脂比較好。
不過，耕莘醫院泌尿外科主任、台灣男性學醫學會秘書長廖俊厚下午受訪表示，目前沒有證據顯示喝脫脂牛奶會「引發」攝護腺癌。罹患癌症跟很多原因都有相關，不會只有單一因素，很難說因為喝脫脂牛奶就罹攝護腺癌。
廖俊厚表示，攝護腺癌的高危險因子包含遺傳、飲食習慣，應避免西式的飲食方式。過去研究發現，比較住在日本的男性和住在美國的男性，美國男性罹攝護腺癌機率較高，證實和飲食習慣有關。
他表示，因西式飲食多油炸、紅肉、高油、高糖，吃多對人體負擔較大；反觀日式飲食，特色是蔬菜量較多、清淡且魚吃的比較多。
廖俊厚說，脫脂牛奶和攝護腺癌的相關性「幾乎沒有關係」，且飲食只要均衡，不要過量，基本上都不會有問題。1050901
(中央社)
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