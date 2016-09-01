台南就博會將登場 4千工作機會月薪3萬

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2016「台南過生活台南呷頭路」Part3就業博覽會，4日將在台糖嘉年華購物中心登場，屆時將有92家廠商提供6870個工作機會，其中月薪超過新台幣3萬元的有4000個。

台南市長賴清德今天宣布2016「台南過生活 台南呷頭路」Part3就業博覽會即將登場的消息，他說，勞工進入職場，盡職是基本任務，資方也須好好疼惜勞工，特別是勞工安全、勞工衛生等，讓勞資和諧，攜手同進，促進經濟永續。

台南市政府勞工局表示，4日就業博覽會不只提供就業機會，還有異國美食料理、青創成果展示、免費彩妝、美髮、美甲服務及免費面試模擬等服務。

另外，當天若投履歷就送好康，有杯墊、幸福御守、工寶娃娃、關廟麵、自行車水壺等，投3家履歷或現場錄取者還可參加抽獎，兩輛自行車牽回家，及戀愛光瓷唇蜜、甜心柔嫩護手霜等好禮。1050901

(中央社)