健保署砸2千萬 改善學童過敏性鼻炎

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每年有約8萬學童因過敏性鼻炎求診中醫，服藥卻斷斷續續影響成效，噴涕、鼻水流不停恐影響學習。健保署今起砸2000萬元，由中醫診所提供為期3個月的追蹤治療，預計2000人受惠。

衛福部健保署昨天公告「中醫兒童過敏性鼻炎照護試辦計畫」，是首次針對5至14歲學齡兒童提出的照護方案，盼降低學童過敏性鼻炎、呼吸道併發症發生頻率，該計畫今天起上路，預計將實施到明年初。

根據健保署統計，每年5至14歲學齡兒童約有8萬人因過敏性鼻炎求診中醫。

雲林縣中醫師公會理事長黃上邦今天受訪時說，過敏性鼻炎是由免疫機轉引起的疾病，氣溫、濕度、塵(蹣)等都是可能過敏源，5至14歲學齡兒童正是過敏性鼻炎好發階段，發作時會出現打鼻塞、鼻癢、噴嚏、流鼻涕等症狀。

黃上邦說，不少家長擔心打噴嚏、鼻塞會影響學齡兒童學習效率，帶孩子到中醫診所求診，但學童對於中藥的味道、口感接受度不高，經常自行中斷治療，影響成效。

健保署醫管組科長谷祖棣說，這次推出的試辦計畫將投入新台幣2000萬元，由中醫院所主動出擊，透過量表收治處於「過敏性鼻炎急性期」的學童，利用中醫溫和調理方式進行3個月療程，醫師將每月追蹤孩童用藥狀況以及成效，希望藉此改善學童症狀並調理體質，預計將收治2000名學童。

同是治療過敏性鼻炎，西醫、中醫有何不同？黃上邦指出，西醫治療時多用血管收縮劑、抗組織胺，嚴重時甚至會用到類固醇紓緩症狀，長期服用恐有傷身疑慮；中醫則是透過中藥、穴道按摩、中藥薰蒸等溫和的療法，不僅可改善症狀，長期下來還能調理體質、提升學童免疫功能，減少發病頻率。

對於家有過敏兒的家長，黃上邦建議，生活中應遠離過敏源，例如經常清潔家中環境、換床單，避免灰塵及塵(蹣)引發過敏，另像是瓜果類、柑橘類等生冷食物也應該少吃。1050901

(中央社)