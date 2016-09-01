北市影視音學校開學 學生駁柯文哲

台北市長柯文哲上任後推動影視音實驗學校今天開學，柯文哲出席當第一堂課講師，傳授人生經驗，不過長達45分鐘的演講，有學生聽到睡著，也有學生上台說，對柯的看法不認同。

台北市文化局與台北市文化基金會合辦的「台北市影視音實驗教育機構」（Taipei Media School，TMS）位於寶藏巖聚落，由文基會董事長小野擔任校長，是台北市第一所非學校形態的實驗教育機構，也是全國第一所技術形態的實驗教育機構，首屆招收3班41名學生。

影視音學校今天開學，下午由柯文哲參觀影視音學校教學環境，並講授進行第一堂課，主題為「我心目中的台北市」，但演講內容則著重在柯文哲的人生經驗，他播放自己從小到大的照片，笑說自己26歲當台大住院醫師時「人長得帥」，很受歡迎，可惜當時沒有偶像劇，不然他就去演電影。

柯文哲表示，人活在世界上，最難的不是面對挫折，而是面對挫折卻沒失去對人生的熱情，他從自身曾遭遇到台大愛滋器捐案事件，勉勵學生要正面積極面對人生；且人生無常，想做什麼就要立刻去做，因此他去爬了玉山、騎腳踏車環島跟參加媽祖繞境。

柯文哲勉勵學生，透過影視音工作，去改變台灣人的想法，做文化的傳播者，一部電影、一本書或一首歌，改變社會的影響力比政治人物還大。要秉持「相信」的力量，相信來這裡，可以做一些不一樣的東西改變世界，因為相信才能改變成真。

柯文哲說，這些來影視音學校的學生滿有勇氣的，選一條跟人家不一樣的路，他也說「其實也沒什麼了不起，因為人都會死掉」，不如在人生中追尋意義，想做什麼就做什麼，沒什麼可以失去的。

柯文哲的第一堂課演講長達45分鐘，其中有大篇幅在講述自己騎車環島的經驗，幾位學生在台下聽到打瞌睡。

開放學生提問時，有學生詢問，若去做不被他人看好的事，最後還是失敗該怎麼辦？柯文哲則說，不需把世俗的成敗看太重，人最後也是死掉，人生只是一個過程，這樣想會對失敗的抗壓性比較好。

不過第二位發問的男學生，上台公開反駁柯文哲的想法，「我對你成功失敗的觀念，非常不認同」。這名學生說，他現在已經歷過很多親人的死亡，因此聽到柯文哲說不在意生死、人都會死，把生命看得如此不重要，實在是很氣憤，「我是抱著不愉快的心情來聽你說的」。

柯文哲聞言並未生氣，幽默回應說，讓自己不愉快「你是在折磨你自己」，他當醫生時，身邊每天都在死人，因此有這些體悟。親人過世不是說不重要，或不要悲傷，人活著有七情六慾，要學習如何抽離，像他看政論節目「少康戰情室」，「學會欣賞別人怎麼罵我」，這是一種進步。

一旁的小野也打圓場說，學生與柯文哲的年紀跟經歷差太多，可能到柯文哲這個年紀，會比較能理解柯的想法。1050901

(中央社)