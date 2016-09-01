平價咖啡跨足麵包市場 王信鈞再造傳奇
從1杯15元手沖咖啡起家的王信鈞，在站穩咖啡市場後，不僅從平價咖啡躍升精品咖啡，還跨足麵包市場，請來世界冠軍麵包師傅陳永信研發上百款麵包。
以平價咖啡歐客佬連鎖咖啡起家的王信鈞，已經打造出自己的咖啡王國，年營業額逾億元，雖然是半路出道，王信鈞談起咖啡經頭頭是道，還上網標得世界頂級的莊園咖啡，在他的咖啡館裡，熟客都知道可以到此品嚐來自世界各地的頂級莊園咖啡豆。
堅持採用頂級原物料的王信鈞，在浸淫咖啡市場7年後，除斥資數千萬元在太原綠園道打造精品咖啡館外，還跨足麵包市場，請來在世界麵包大賽中榮獲金牌獎的烘焙師傅陳永信前來駐店指導。
王信鈞指出，陳永信研發出上百款各種麵包，包括在麵包大賽中獲得金牌獎的「旺來麵包」，這是使用台灣土鳳梨經熬煮36小時而成，在世界大賽中獲得評審的肯定，還有辣椒麵包、山豬肉麵包、鹽可頌，在試營運期間深受消費者青睞。
王信鈞是從原物料批發商起家，進軍平價咖啡市場7年來，版圖逐年擴張，已發展成為專業連鎖咖啡品牌，引進的莊園咖啡，讓饕客一喝就上癮，連知名作家吳若權都迷上，破例擔任歐客佬年度代言人。
提起會跨足麵包市場的原因，熱愛美食的王信鈞表示，因為去年他到台北聽了陳永信的演講，被陳永信的理念及努力過程，受到很大鼓舞，心中萌起也要做好吃及高品質的麵包與大家分享，小時候對青蔥麵包的美味記憶也在心中浮現，決定請陳永信前來相助。
堅持使用日本及法國頂級原物料製作麵包的王信鈞說，他把這幾年對咖啡的研發精神用在麵包上，要讓大家以平價吃到高品質的麵包。1050901
(中央社)
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