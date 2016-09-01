全國議長聯誼會 籲公平年金機制
全國軍公教勞團體將於3日赴總統府前集會遊行，嘉義市議長蕭淑麗今天提案，籲請政府以包容、理性看待，並建構公平合理的退休年金機制。
全國地方議會議長、副議長第3次聯誼座談會今天下午在嘉義市舉行，由嘉義市議會議長蕭淑麗主持，由於全國軍公教勞團體將於3日發動遊行，為此蕭淑麗於會中提臨時動議案。
蕭淑麗指出，3日的集會遊行，可能是台灣社會運動史上第1次軍公教勞站在一起的大規模抗爭，希望中央政府要以包容、理性的態度，處理這次合法申請的集會遊行。
她說，對於遊行團體提出的年金改革訴求，政府應考量信賴保護原則、注重世代及行業正義，讓所有軍公教勞都能獲得尊重、公平正義及應有的保障，建構一套公平合理的退休年金機制。
蕭淑麗指出，國家財政困窘是不爭的事實，但這不是政府單方面的責任，全國上下都要互相體諒，共體時艱，一起努力面對；若有需要修正及改革，全民都應全心全力配合，才能有效解決國家財政短絀問題，並享有可長可久的年金制度保障。1050901
(中央社)
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