反課綱學生判勞動服務 他最想到國教院 、國教署
台北地院今天對反課綱學生夜闖教育部做出判決，7人分別被判30至40日的拘役，但可易科罰金，且均緩刑2年。對此，教育部表示，尊重司法判決，但希望未來學生以和平理性方式參與公共事務。
反課綱學生夜闖教育部，台北地檢署依妨害公務、強制罪起訴5名學生，台北地院今日審結宣判，除閻孝和獲判免刑，陳柏瑜、彭宬、尹若宇、蔡明穎等4人，尹判拘役40日，另3人均判拘役30日，4人都可易科罰金，均緩刑2年，但都得向教育部提供義務勞務120小時。
教育部主祕陳雪玉說，反課綱學生去年夜闖教育部，關於毀損及侵入住宅等告訴乃論部分，考量他們學生身分，教育部不予追究。但妨礙公務屬於公訴罪，司法單位今天做出判決，教育部就是尊重。
台北地院還判決彭宬4個學生要提供教育部提供義務勞務120小時。陳雪玉說，目前只是一審判決，學生還可以上訴，因此最後他們是否需要到教育部義務服務還不知道，所以無從評論。
彭宬已從高中畢業，現正準備重考，他前不久也被選為課審會分組會議學生代表。他表示，不在乎判決結果，最重要的是那一夜的行動，對後來課綱制定產生了影響。
彭宬表示，目前學生們尚未決定是否上訴，一旦不上訴，他們幾個人要提供教育部120小時的義務服務，他最想到負責課綱事務的國家教育研究院及國教署去，一邊在那裡勞動服務，一邊可以更瞭解這兩個部門的運作，有助於他未來參與課綱的制定。
(中時)
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