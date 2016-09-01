司機開飼料車販毒 雲縣警飼料廠逮人

35歲的郭姓飼料車駕駛以為開車在路上跑，聯絡販毒比較難被發現，但仍被雲林縣警局偵二隊鎖定逮捕。向他買毒品的46歲張姓藥腳由70歲老父陪同應訊，兒子滿不在乎，父親老淚縱橫。

縣警局刑大偵二隊長江昆達指出，6月間接獲郭姓嫌犯涉嫌販賣第一、二級毒品之線報，歷經2個多月通訊監察、埋伏、跟監蒐證，今天上午到郭嫌工作地點，斗六市某飼料廠辦公室拘提到案。

偵二隊指出，郭嫌平日駕駛飼料車往返公司與客戶間，藉工作的空檔，在飼料車上以行動電話販賣二級毒品安非他命給多名藥腳，以為開飼料車販毒，不易被警方查緝，未料還是遭專案小組鎖定。

警方表示，藥腳在向張嫌購買一級毒品時，還會向張嫌索討二級毒品施用，就像婆婆媽媽在菜市場買菜，向菜販索討附贈青蔥香菜一般。

通知到案說明的4名藥腳中，張姓藥腳由他70多歲父親陪同應訊，老人家老淚縱橫，但他自己滿不在乎。朋友表示，張家家境優渥，自從張某染毒後，原本意氣風發的張父操煩到爆瘦，家產幾乎被吸掉大半。

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(中時)