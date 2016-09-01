陸殲20戰機初步部署36架

殲20近日試飛，仍為灰色塗裝，但機首已不再塗有「20XX」的編號。（圖取自超大軍事）

近日，大陸網站曝光第5代戰機殲20試飛圖，大陸媒體稱，2018年初有望部署36架殲20。

環球網1日報導，專家稱，殲20已完成研發，進入工廠生產階段，中國空軍已接收了4架殲20。殲20是中國使用俄製發動機自行研製的隱形戰鬥機，2010年起著手研發，現已過去6年。

軍事評論家陳光文表示，殲20有望馬上實現量產，達到每條生產線月產兩架的生產規模，2018年初有望部署36架殲20。據悉，中國此前也在同時推動發動機國產化。

F35和殲20都被歸為具有最尖端隱形功能的第五代戰機。中國與日本幾乎是同時開始了第五代戰機的實戰部署。

(中時電子報)