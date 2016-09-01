張小月：兩岸在九二會談歷史事實上對話溝通

陸委會主委張小月表示，關於九二共識的立場，海基會和陸委會是一致的，「尊重並理解九二會談的歷史事實，在此立場上求同存異。」（藍孝威攝）

陸委會將不會授權海基會董事長田弘茂向大陸「承認九二共識」。陸委會主委張小月表示，陸委會和海基會對兩岸問題的立場是一致的，陸委會授權海基會處理兩岸業務，關於九二共識的立場，海基會和陸委會是一致的，「尊重並理解九二會談的歷史事實，在此立場上求同存異。」

陸委會今天舉辦九一記者節茶會，在會後問答時，針對陸委會是否會授權海基會董事長田弘茂向大陸承認九二共識，張小月表示，兩岸應在九二會談的歷史事實上求同存異、對話溝通，「田弘茂先生將來要講的，也就是政府的立場」。

(中時)