節日撞期911 美穆斯林超尷尬

今年回教的「宰牲節」，很有可能會落在911這一天。而穆斯林們擔心，這樣的巧合會讓外界再次誤解他們，以為他們在慶祝911。圖為一名母斯林女子站在夕陽下照。（圖／美聯社）

今年的穆斯林世界比往年更不平靜，未曾消停過的恐怖襲擊加劇引發敘利亞、伊拉克難民潮，而表面上造成歐洲大陸的不平靜、歐洲人民對於穆斯林的反感。而現在，穆斯林還要擔心到來的「宰牲節」將與911撞期，意外升高全世界對穆斯林的厭惡。

穆斯林世界與亞洲部分國家一樣，除了使用西洋月曆外，穆斯林會觀察月亮排出回教徒用月曆，再根據此月曆舉行各種慶祝活動，其中包括鼎鼎有名的開齋節（Eid al-Firt）。

據穆斯林觀察的結果，今年的宰牲節（Eid al-Adha）（新月出現後的第十天）很有可能落在9月11日這天。雖然過去紀錄顯示，開齋節也曾落在9月11日附近，但穆斯林的節日從未剛好和911重疊。

現在，全美穆斯林領袖正為此擔心不已，紐約州長島伊斯蘭中心主席說，他們擔心有人會拿此大作文章他表示，「看看這些穆斯林正在慶祝911」。而且，今年全球對穆斯林的厭惡比以往都還強烈，看看川普在大選中的豐碩戰果、歐洲的現況，再加上這個巧合，屆時外界對穆斯林的仇恨只增不消。

面對這尷尬狀況，美國穆斯林決定先搭起友誼的橋梁。紐約阿拉伯裔美國人協會執行長說：「穆斯林團體已經積極地在想應對辦法，其中包括邀請非穆斯林民族加入宰牲節的慶祝。」

(中時電子報)