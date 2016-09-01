20歲英國女模 《魔詭》中變可怕人魔

安雅泰勒喬伊在電影中飾演可怕人魔「摩根」。（福斯提供）

好萊塢億萬導演雷利史考特監製，其子路克史考特執導演筒的處女驚悚之作《魔詭》，改編自「劇本黑名單」年度最喜歡的劇本《Loom》，描述一群在秘密基地中進行人造人的走調實驗計劃，而當中同時具有人性但亦有魔性的人造人「摩根」，不僅在生理上以倍數的速度成長，連帶地開發出人類無法發揮的潛能，這個超越人類的生物卻也可能帶來最可怕的反撲！

幾經劇組內部激烈討論關於這個可怕人魔「摩根」該以什麼樣的形態呈現，最後決定將該角設定為女性角色，並力邀潛力新秀《女巫》安雅泰勒喬伊擔綱。擅長拍攝恐怖、驚悚類型的雷利史考特，過去推出的經典作品都多次以女性角色為繆斯打造出動人作品，包含早期《異形》的雪歌妮薇佛，《普羅米修斯》裡的歐蜜瑞佩斯等，而到了兒子執導的首部電影，也似乎有繼承父風的趨勢。

「我們一直把摩根視為一個女性化的角色，因為在女性化的形體裡，有股天生的力量。」史考特說道，「這角色能夠符合體能要求外，同時又能夠揣摩出像小孩的動作的演員。」但要找到一個能夠傳達出這衝突性的演員，不是件容易的事。

在一番漫長的尋找後，史考特選中了安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）來飾演，他對她在導演羅柏艾格斯（Robert Eggers）在日舞影展獲獎的電影處女作《女巫》演出印象深刻。「在那部電影中，我看到安雅有獨特的優雅，並懂得如何在情緒間做轉換，這對摩根這角色來說是很重要的一點。」年僅20歲的安雅在18歲時出道，演出的作品不算多，但在《女巫》的突破性演出，讓她受到注目。

其他參與演出的還包含《絕地救援》凱特瑪拉、《八惡人》珍妮佛傑森李、《蜘蛛人驚奇再起:電光之戰》保羅喬馬蒂、《美國隊長》系列陶比瓊斯，及《冰與火之歌:權力遊戲》蘿絲萊斯莉等。今日首度公開兩支驚悚花絮，讓觀眾快速理解「摩根」這個可怕的生物來由。電影將於9月2日在台上映。

(中時)