台北城市盃跆拳道邀請賽2日北投開踢

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台北城市盃跆拳道邀請賽2日北投會館開踢。（台北市體育局提供）

2016台北城市盃跆拳道邀請賽將於2日至4日在台北捷運北投會館開踢，此次共有來自中國大陸上海、山東、江蘇、香港、韓國光州、泰國曼谷、印尼雅加達、美國洛杉磯、新加坡、新北市、桃園市、南投市以及地主台北市共13個隊伍，149位選手參賽。

跆拳道運動不但能鍛鍊身體健康，提升自我防衛的能力，其中武德精神更是必須透過身體力行才能體會。台北市政府表示，此次能邀請到世界各地優秀的選手參加本賽事相當不容易，期許台北市代表隊好手們能發揮最佳狀態，以武會友，勇奪佳績。

此外，台北市是2017世界大學運動會主辦城市，屆時將有全球150個以上國家大學運動員共同參與這場盛會。此次辦理2016年台北城市盃跆拳道邀請賽，提供選手更多參賽機會、提升競技實力，更透過城市交流，提升本市在國際上的能見度。更有意義的是，增加辦理國際賽事的經驗，為2017世大運累積能量，做好萬全準備。

(中時電子報)