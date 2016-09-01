男子胸前刺「寧死不屈」 遭查獲安非他命

我要評比

27歲陳姓男子胸前刺有「寧死不屈」刺青，8月30日晚間8時許在高雄巿三民區某飯店前遭新興警分局前金所查獲身上藏有含安非他命成分的毒茶包3包，重6公克，訊後依毒品罪送辦。

陳男表示安毒是要自己吸食，刺青是因為從小父母離異，由爺爺奶奶帶大，因此想提醒自己克服困境，警方則勸他遠離毒品才不會讓家人傷心。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時)