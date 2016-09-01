反課綱學生遭判刑 教部：尊重司法

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反課綱學生去年闖進教育部，其中3人今天被台北地方法院分別判拘役、緩刑及勞動服務。教育部表示，尊重司法裁判，若學生上訴，仍會維持原有立場，希望考量學生身分不予追究。

教育部主任秘書陳雪玉表示，反課綱闖進教育部，有關告訴乃論的部分，教育部日前已撤告。公訴罪的部分，教育部則表達立場，希望考量學生身分，希望不予追究。

今天台北地方法院判決，被起訴的5人中，有4人因妨害公務，分別判決拘役40天、30天，都緩刑2年，緩刑條件是向教育部提供勞務120小時，全案可上訴。

陳雪玉表示，公訴罪尊重司法判決，會再進一步瞭解判決書內容，如果學生上訴，教育部仍會維持一致立場，希望不予追究。

陳雪玉也提到，教育部已透過設置課審會學生代表等方式，讓學生參與課綱審議，希望青年多參與公共議題，並有更多理性討論的機會。1050901

(中央社)