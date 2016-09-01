記者節看當今媒體 陳國祥出書當獻禮

中央社董事長陳國祥在記者節出版「媒體，寶物或怪獸？」新書，他表示，新聞媒體若能善盡守望者、溝通者與教育者的職分，形同護持民主社會的寶物，這本書也作為記者節的獻禮。

曾出版「硬耿領導」、「臺灣報業演進40年」、「透視風雲人物」、「新青年與現代中國」、「青年呼聲」等書的中央通訊社董事長陳國祥，選在記者節這天發表新作「媒體，寶物或怪獸？」，以中肯的分析及懇切的建言，期望讓人看見一個純正的新聞從業者所應具備的品格與見識。

陳國祥認為新聞媒體對於國家社會的發展扮演至關重要的角色，台灣自解嚴之後，社會撕裂、價值失焦、民粹當道、泛政治化等亂相叢生。台灣多數媒體只有立場，不問是非，缺少理性溝通的機制，媒體被視為亂源，疏於發揮澄清真相與整合分歧的功能，嚴重違背當年爭取新聞自由的初衷與理想。

陳國祥表示，中研院院士朱雲漢指出，從九十年代中期開始，新聞媒體同時面臨六股浪潮的沖刷與襲擊，媒體經營環境日趨惡劣，新聞媒體的社會角色也發生根本性改變。

這六股浪潮包括新聞媒體產業長期陷入嚴重飽和狀態；傳統新聞媒體的地盤受新興媒體嚴重擠壓而被迫轉型；台灣經濟成長動能持續減弱，各類媒體只能分食小餅充飢；獨立經營新聞媒體難以生存，商品化思維全面主導新聞媒體製作；國家認同衝突不斷發酵，新聞媒體在撕裂性政治惡鬥中推波助瀾，特定媒體成為特定意識型態立場群眾的聚會所與教義宣傳機器。

朱雲漢認為，一旦媒體擁有者與新聞工作者開始全力配合政治權力運作需要，新聞媒體就淪為權力鬥爭工具，新聞工作者成為政治集團的馬前卒，新聞處理只有政黨與派系勝負考量，沒有是非曲直可言。

陳國祥也秉持民主理念寫這本書，「愛之深，責之切」，痛陳台灣一些媒體將政治操控凌駕於新聞專業之上，甚至淪為鼓動型媒體，致使媒體成為激化對立與蒙昧民智的怪獸。1050901

(中央社)